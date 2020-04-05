Минск, , 13:22 — REGNUM Минздрав Белоруссии, министерство внутренних дел страны и государственный пограничный комитет приняли 2 апреля постановление о взаимодействии по обеспечению соблюдения мер самоизоляции граждан, вернувшихся из стран, где были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. Соответствующий документ был опубликован 5 апреля на национальном правовом интернет-портале республики.

Согласно постановлению, представители министерства внутренних дел каждый день, согласно данным системы пограничного контроля «Беркут-Б», должны формировать списки граждан и лиц без гражданства, которые въехали в республику за предыдущие сутки, а также сведения об их месте нахождения (место регистрации по месту жительства или пребывания), которые берутся из автоматизированных систем регистрации и справочных.

В список данных граждан не включаются: дипломаты и члены их семей, члены международных организаций, члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, локомотивных и поездных бригад международного железнодорожного сообщения.

Данные сведения планируется направлять в органы министерства здравоохранения, а минздрав передаст полученные сведения в территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

Отмечается, что представители центров гигиены и эпидемиологии будут посещать граждан, вернувшихся из стран, где зарегистрированы случаи заболевания COVID-19. Посещение указанных граждан планируется проводить без вхождения в жилое помещение гражданина и без непосредственного контакта с прибывшими гражданами или их родственниками, а проходить путем опроса или иным способом. Если при посещении указанных граждан их не было на месте или было выявлено иное нарушение правил поведения, иными государственными организациями здравоохранения, а также МВД будут приниматься меры для установления места нахождения данных граждан для выяснения причин нарушения режима самоизоляции.

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