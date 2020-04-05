Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Петербургского историка-наполеониста Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, доставили из Москвы в Петербург, где в ближайшие дни Соколов должен предстать перед судом. Об этом сообщил 5 апреля адвокат историка Александр Почуев.

Олег Соколов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, Соколов несколько месяцев находился в столице, где в отношении него проводилась комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость обвиняемого.

«Мне стало известно, что историк Соколов около 11 часов сегодня прибыл в СИЗО-1 «Кресты». Он помещён на карантин, и в ближайшее время защита будет добиваться свидания с ним», — сообщил Почуев.

Адвокат рассчитывает, что 9 апреля Олег Соколов будет участвовать в первом заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу об убийстве, совершенном в ноябре 2019 года.

«Скорее всего, по видеоконференц-связи», — предположил Почуев.

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По версии следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве взаимной ревности выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из незаконно хранившегося у него обреза нарезного охотничьего карабина. После первого выстрела девушка еще была жива, тогда Соколов попытался её задушить, а затем ещё трижды выстрелил ей в голову. Потерпевшая скончалась на месте.

Как говорится в материалах уголовного дела, Соколов решил скрыть следы преступления. Он оставил труп убитой в квартире до позднего вечера того же дня, после чего расчленил его с использованием пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, разложил останки по мусорным пакетам и выбросил в реку Мойку.

Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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