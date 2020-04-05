Уфа, , 12:35 — REGNUM Заразившихся новой коронавирусной инфекцией не выявлено в Башкирии за минувшие сутки. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По его словам, на 13:00 часов 5 апреля текущего года в Башкирии зарегистрировано десять лабораторно-подтвержденных заболевших COVID-19. Трое из них уже выписаны.

Он добавил, чт о состояние семи пациентов стабильное удовлетворительное. Проводится необходимое лечение и наблюдение.

С подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах Башкирии находятся 89 человек, в том числе 12 несовершеннолетних детей.

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