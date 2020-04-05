Тегеран, , 12:29 — REGNUM Власти Ирана приняли решение отменить военный парад в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля сообщают местные СМИ.

Журналисты отмечают, что парад должен был состояться 19 апреля в честь годовщины вооруженных сил Исламской Республики, однако тяжелая ситуация с распространением инфекции вынудила власти отменить празднования.

Напомним, на сегодняшний день число зараженных коронавирусной инфекцией в Иране превышает 55 тыс. человек, всего скончались 3 тыс. 452 человека.

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