Красногорск, , 12:26 — REGNUM Постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Документ опубликован на сайте подмосковного правительства.

В постановлении уточнён перечень предприятий и организаций, которые могут работать в период самоизоляции. В этот список входят непрерывно действующие предприятия, которые не могут остановить деятельность из-за производственно-технических условий.

Сюда относятся организации, обеспечивающие продовольствием и товарами первой необходимости, а также те, которые выполняют неотложные работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Подмосковья разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте.

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