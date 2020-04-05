Кампала, , 12:10 — REGNUM Тесты еще трех человек в Уганде дали положительный результат на COVID-19, в результате чего общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 48. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на обращение президента Уганды Йовери Мусевени к нации.

Он сообщил, что из 419 протестированных за день образцов три дали положительный результат на COVID-19.

«Два из них прибыли из Дубая, ОАЭ, и находились в карантине, а один из Соединенных Штатов Америки», — сказал Мусевени.

Всего в стране на коронавирус было протестировано 2 204 образца, добавил он.

В своем выступлении Мусевени также сказал, что образ жизни угандийцев сильно отличается от образа жизни в Европе и Азии, поэтому нет необходимости сравнивать скорость распространения коронавируса.

«Я думаю, что у Европы и Азии были проблемы из-за того, как они живут. Я с большим подозрением отношусь к тому, что у больших поездов, которые они используют, есть внутренняя система кондиционирования воздуха, что и сыграло большую роль в распространении вируса. Наш стиль жизни полностью отличается от европейского. Не сравнивайте. Мы сможем остановить этот вирус здесь», — сказал он.