Лондон, , 12:06 — REGNUM В Великобритании скончалась медсестра, занимавшаяся помощью в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении национальной службы здравоохранения страны.

Отмечается, что женщине было всего 36 лет и она не имела проблем со здоровьем, в клинике она проработала 16 лет.

Напомним, коронавирус значительно опасней для людей в возрасте, а также имеющих хронические заболевания, тем не менее, порой инфекция приводит к смерти молодых и здоровых людей.

В настоящее время от инфекции скончались свыше 63 тыс. человек, число зараженных превысило 1 млн 200 тыс. человек.

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