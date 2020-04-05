Москва, 5 апреля 2020, 11:54 — REGNUM День открытых дверей в режиме онлайн проведет актерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщила пресс-служба института.
Работники ГИТИС предоставят абитуриентам информацию о прослушиваниях и вступительных экзаменах. Для общения со школьниками, желающими поступить в ГИТИС, выбран формат видеоконференции.
В разговоре примет участие ректор института Григорий Заславский и другие представители вуза. Встреча будет организована на официальном YouTube-канале ГИТИС 5 мая в 12:00.