Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Мужчина помог бежать заключенному в СИЗО-5 Ростова-на-Дону, поменявшись с ним одеждой. Об этом сообщила общественная организация «Общественная наблюдательная комиссия».

В ГУ ФСИН России по Ростовской области подтвердили, что в камере СИЗО-5 вместо заключенного, подозреваемого в краже, сидел якобы его адвокат. Оба нарушителя задержаны.

Общественная организация опубликовала копию донесения о случившимся. В документ написано, что полиция задержала Александра П., который подозревается в краже. После проверки выяснилось, что в камере находится другой человек — Антон Д.

Мужчина рассказал, что попал в СИЗО по поддельному удостоверению адвоката, обменялся с подозреваемым одеждой, отдал очки и парик, благодаря чему подозреваемый покинул камеру.