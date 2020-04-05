Кишинёв, , 12:37 — REGNUM До конца мая коронавирусом в Молдавии может заразиться до 31 тысячи человек. Об этом свидетельствую результаты исследования, предоставленного 4 апреля национальным агентством общественного здоровья, сообщает NewsMaker.md.

Согласно мнению эпидемиолога национального агентства общественного здоровья Алексея Чебана, потенциальное число заболевших COVID-19 можно уменьшить в том случае, если соблюдать карантин и придерживаться мер предосторожности, которые рекомендованы властью республики и Всемирной организацией здравоохранения.

«Согласно нашему исследованию, инкубационный период коронавируса в среднем составляет 5,8 — 6 дней. Индекс контагиозности коронавируса составляет 2,6 — это средний уровень, и во многих других странах он гораздо выше — 3,5», — подчеркнул он.

Индекс контагиозности — это способность инфекции передаваться от зараженного человека здоровому. К примеру, индекс 2,5 означает, что потенциально один больной способен заразить от двух до трех человек.

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ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным, в Молдавии COVID-19 заболели 752 человека. По данным, озвученным министром здравоохранения Молдавии Виорикой Думбрэвяну 5 апреля, от осложнений коронавирусной инфекции в республике умерли 14 человек. 80 заболевших находятся в тяжелом состоянии.