Красногорск, , 11:44 — REGNUM Власти Московской области разрешили гражданам в период карантина ездить в ближайший магазин на личном транспорте. Об этом 5 апреля сообщается на сайте подмосковного правительства.

Отмечается, что в период действия режима обязательной самоизоляции жители Подмосковья смогут воспользоваться личным автомобилем, чтобы доехать до ближайших магазинов или продуктовых гипермаркетов.

При этом сотрудники правоохранительных органов имеют право остановить автомобиль для уточнения целей поездки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима.

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