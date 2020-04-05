Джакарта, , 11:41 — REGNUM Одна из южнокорейских компаний, LG, окажет помощь правительству Индонезии в борьбе с коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

Компания LG предоставит Индонезии 50 000 наборов для проведения тестов на коронавирус.

«Мы надеемся, что благодаря вкладу LG мы сможет помочь в борьбе со вспышкой COVID-19 на нашей любимой индонезийской земле», — заявил президент компании LG International Indonesia.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии сообщили о 2092 выявленных случаях заражения коронавирусом в стране.

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