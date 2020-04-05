Киров, , 11:40 — REGNUM Кировские врачи неделями не покидают больницу, оказывая помощь заболевшим COVID-19. Об этом сообщил врач-инфекционист Алексей Протасов.

По словам Протасова, он не выходил с работы из кировской инфекционной больницы с 12 марта. Вместе с ним на круглосуточном дежурстве, также не уходя домой, работают шесть врачей.

Один из этих врачей лечит детей, остальные оказывают помощь взрослым. Пациентами этой команды врачей являются люди, у которых подтвердился диагноз COVID-19, а также те, у которых имеется пока подозрение на заражение коронавирусом или те, кто контактировал с уже заразившимися людьми.

Как сообщил врач, сейчас для изоляции пациентов задействованы два двухэтажных корпуса в больнице, которые оснащены «мельцеровскими боксами».

Напомним, в Кировской области официально подтверждено 18 случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом. Еще у десяти человек получены положительные результаты тестов, которые сейчас проходя проверку в лаборатории.