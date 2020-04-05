Красногорск, , 11:33 — REGNUM Ситуация в Московской области не требует введения пропускного режима. Об этом 5 апреля заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на своей странице в Instagram.

«Если такой режим будет введён, то все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь», — написал Воробьёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для предприятий и организаций Подмосковья стали обязательными правила социального дистанцирования в 1,5 метра.

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