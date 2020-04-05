Тирасполь, , 11:33 — REGNUM В Приднестровье не будут отказывать верующим в праве посещать богослужения в период предстоящих православных праздников. Во дворах храмов будут расположены палатки, предоставленные оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщается в пресс-службах главы Приднестровья и Тираспольско-Дубоссарской епархии Молдавской Митрополии РПЦ.

Данные меры обсуждались 3 апреля во время встречи главы Приднестровья Вадимом Красносельским с архиепископом Тираспольским и Дубоссарским Саввой.

В ближайшее время будет праздноваться как минимум три православных праздника — Благовещение (7 апреля), Вербное воскресенье (12 апреля) и Пасха (19 апреля).

«Для проведения торжественных богослужений во дворах храмов расположат палатки. Их предоставит Оперативный штаб», — отметили в епархии.

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ИА REGNUM напоминает, в Молдавии под угрозой наложения штрафов верующим запретили посещать церковные службы в храмах.