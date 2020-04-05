Москва, , 11:27 — REGNUM В Москве количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 536 человек, сообщается 5 апреля на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Отмечается, что по состоянию на 5 апреля в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3893 человек. Сутками ранее в столице было зафиксировано 3357 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ежедневно в России проводится от 34 до 37 тыс. медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля в России зарегистрирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровело, 43 — умерло.

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