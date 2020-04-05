Итен, , 11:30 — REGNUM Кенийский чемпион в беге на марафонскую дистанцию Уилсон Кипсанг был освобожден под залог после того, как ему было предъявлено обвинение в нарушении общенационального комендантского часа, введенного для контроля за распространением коронавируса в восточноафриканской стране. Об этом передает ВВС Swahili.

В настоящее время Кипсанг, который побил мировой рекорд во время Берлинского марафона 2013 года, является полицейским.

«Мы арестовали Кипсанга и девять других человек, в том числе одного из членов администрации округа в клубе Keelu Resort, когда они выпивали и играли в пул в 10 вечера», — заявил начальник полиции округа Итен Джон Мвинзи.

По словам Мвинзи, Кипсанг признал себя виновным и был освобожден под залог в 5000 шиллингов (47 долларов США). В настоящее время Кипсанг также был временно отстранен от участия в Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

«Это очень серьезное преступление. Этих людей уважают, и они должны подавать пример и не нарушать правительственные приказы», — добавил Мвинзи.

По информации журналистов телерадиокомпании, правительство Кении ввело комендантский час с 19:00 до 05:00, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Мвинзи также приказал арестовать 12 спортсменов, в том числе двух иностранцев, которые тренировались в западной части региона Итен, расположенного на высоте 2400 метров над уровнем моря, который привлекает элитных кенийских и иностранных спортсменов, для тренировок на высоте.

По словам Мвинзи, группа не соблюдала директиву о социальном дистанцировании.