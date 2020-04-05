Луганск, 5 апреля 2020, 11:27 — REGNUM В Луганской Народной Республике у четырёх человек подтвердили коронавирус. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко в эфире телеканала «Луганск24».
По словам министра, один случай зафиксирован в Славяносербском районе республики, остальные — в Антраците и Красном Луче.
Пащенко сообщила, что заболевшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР у третьего человека выявили COVID-19.
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