Луганск, , 11:27 — REGNUM В Луганской Народной Республике у четырёх человек подтвердили коронавирус. Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко в эфире телеканала «Луганск24».

"Четыре заболевших зарегистрированы на утро 5 апреля», — рассказала она.

По словам министра, один случай зафиксирован в Славяносербском районе республики, остальные — в Антраците и Красном Луче.

Пащенко сообщила, что заболевшие находятся в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР у третьего человека выявили COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Третий случай заражения COVID-19 подтвердился в ДНР