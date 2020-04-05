Москва, , 11:22 — REGNUM Флешмоб #Держисьдруг для помощи бездомным, оказавшимся из-за коронавируса в критической ситуации, запустила жительница Москвы Екатерина Рочева. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она оставляет на улицах пакеты с едой, предназначенные для нуждающихся. В пакеты девушка помимо еды кладет записки с добрыми словами поддержки. Как сообщила Рочева, она вдохновилась примером волонтеров из Казахстана, которые таким же образом помогают бездомным.

По словам волонтерки, бездомные или те, кто остался без средств на существование, зачастую не знают о проводимых акциях помощи и выделении продуктов нуждающимся гражданам. Акция #Держисьдруг, по ее мнению, позволит оказать посильную помощь таким людям. Рочева призвала других жителей Москвы присоединиться к акции.