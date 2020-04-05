Анкара, , 11:26 — REGNUM Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу заявил о том, что на карантине в стране находятся 15 тыс. 756 иностранцев. Об этом 5 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«Граждане других государств размещены в 51 провинции страны в 78 специально выделенных общежитиях», — уточнил чиновник в комментарии журналистам агентства.

Предпринимаемые меры необходимы в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день во всем мире инфекцией заразились свыше 1 млн 200 тыс. человек

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