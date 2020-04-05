Ташкент, , 11:12 — REGNUM Слухи о заражении сотрудников мэрии Москвы опровергли 5 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекции в российской столице.

Отмечается, что серди всех случаев заражения нет ни одного сотрудника городской администрации. В штабе призвали граждан доверять только официальным источникам.

Отметим, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что среди новых случаев заражения коронавирусом числятся члены правительства Москвы. За сутки в столице России выявили 536 новых случаев заражения COVID-19.

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