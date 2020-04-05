Джакарта, , 11:12 — REGNUM Власти Индонезии сообщили о 2092 выявленных случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает информационный портал Detik.

«Многие люди не соблюдают правила дистанцирования должным образом. Поэтому изо дня в день мы обеспокоены тем, что распространение коронавируса продолжается», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто.

По его словам, почти половина всех подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в стране выявлена в столице Индонезии в Джакарте (1028 случаев).

При этом, в Индонезии подтвердили 191 случай смерти от коронавируса.

«Оставаться дома — это лучший ответ. Поэтому мы надеемся, что вы никуда не поедете», — заявил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Российской Федерации в Индонезии сообщило о поставке медицинской помощи в Джакарту.

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