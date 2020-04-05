Москва, , 11:07 — REGNUM В Москве общее число заразившихся коронавирусом выросло до 3893 человек, сообщается 5 апреля на сайте Роспотребнадзора.

«По состоянию на 5 апреля в Москве подтверждена коронавирусная инфекция у 3 893 человек», — говорится в сообщении.

Таким образом, за прошедшие сутки было зафиксировано 536 новых случаев коронавируса.

Отмечается, что все зарегистрированные случаи COVID-2019 обрабатываются по отработанному алгоритму с активным выявлением близких и дальних контактов, в том числе по месту работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города принимают «максимально жесткие» решения для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, так как столица Российской Федерации находится среди регионов страны в самой высокой группе риска.

Он напомнил, что через Москву проехало огромное количество жителей страны, которые побывали за границей.

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