Владикавказ, , 11:07 — REGNUM В Северной Осетии, где по данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 4 апреля выявлено уже пять официально подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, добровольцы организовали штаб. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из его соучредителей Заурбек Кочиев, в рамках всероссийской благотворительной акции помощи старикам, многодетным и малоимущим категориям граждан, общественники подготовили уже 45 добровольцев, которые не только помогают во Владикавказе с доставкой продуктов, но и сами активно участвуют в проведении дезинфекции многоквартирных домов и детских площадок.

По словам Заурбека Кочиева, дезинфицирующий раствор является спиртовым, поскольку ранее медики говорили, что именно спирт убивает вирус. Саму жидкость закупает муниципалитет. Затем её раздают управляющим компаниям.

«В зависимости от района города, мы помогаем развозить жидкость и потом тратим несколько часов на то, чтобы помочь в дезинфекции. Обрабатываются дверные ручки, перила, элементы детских площадок — словом то, с чем руки человека могут иметь непосредственный контакт», — пояснил общественник.

Также он добавил, что это лишь маленький вклад в то большое дело, которое в связи с мировой эпидемией коронавируса легло на плечи докторов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано уже более 60 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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