Тбилиси, , 11:05 — REGNUM От коронавируса в Грузии скончался еще один пациент, женщина в возрасте 81 года, которая проходила лечение в Первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета.

Как заявил журналистам директор клиники Леван Ратиани, пациентка поступила в клинику из госпиталя на Тбилисском море, ее состояние было крайне тяжелым, коронавирус протекал на фоне хронических заболеваний, в том числе острой сердечной недостаточности.

«У пациента с такими патологиями любой вирус мог привести к летальному исходу», — заявил журналистам директор клиники.

Вчера, 4 апреля утром, в этой же клинике скончалась зараженная коронавирусом пациентка в возрасте 79 лет из Болнисского муниципалитета. В ее анамнезе также фиксировались тяжелые хронические заболевания.

Напомним, что на 5 апреля в Грузии фиксируется 170 инфицированных коронавирусом, 36 излечившихся граждан и уже два летальных случая. В карантине находятся 5067 человек, а в стационарах — 330 пациентов.