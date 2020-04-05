Нальчик, , 11:06 — REGNUM Тысячи масок для Кабардино-Балкарского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями решил изготовить предприниматель Альбек Абазов из Нальчика совместно с добровольцами «Молодая Гвардия Единой России».

По словам Абазова, будет пошито три тысячи масок, которые защитят врачей и пациентов центра, если в республике возникнет вспышка заражения коронавирусом.

Напомним, в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ тысячи организаций и предпринимателей по всей России оказывают различную помощь и безвозмездные услуги нуждающимся в период борьбы с распространением коронавируса.