Красногорск, , 11:01 — REGNUM Правила социального дистанцирования стали обязательными для предприятий и организаций, которые работают в период карантина в Московской области. Об этом 5 апреля сообщили в оперативном штабе Подмосковья.

«Необходимо соблюдать социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это требование из рекомендательного становится обязательным.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что введенные в регионе ограничительные меры продлены до 1 мая.