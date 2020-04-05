Ханты-Мансийск, , 10:58 — REGNUM В Югре из резервного фонда округа выделено 6 млн рублей на межмуниципальные контрольно-пропускные пункты для проверки соблюдения карантинных мер в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Это позволит в короткие сроки позволит подготовить Ханты-Мансийский автономный округ к установлению различных режимов для муниципалитетов.

Уже определены и согласованы места установки контрольно-пропускных пунктов. Они расположатся на 571 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, 437 км трассы регионального значения «Югра», 50 км дороги Нижневартовск — Стрежевой, 27 км федеральной трассы «Иртыш», а также 175 км дороги Сургут — Ноябрьск.

Разработан регламент проведения проверки, и запланировано дежурство медицинского персонала на КПП.