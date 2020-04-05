Тбилиси, , 10:58 — REGNUM

Оппозиционная партия «Свободная Грузия» последовала примеру властей и перечислит в фонд по борьбе с коронавирусом одну треть от своих зарплат. Соответствующее заявление распространила пресс-служба партии. От критики властей при этом «Свободная Грузия» не отказалась.

«С самого начала вызванного пандемией кризиса мы неоднократно заявляли, что независимо от того, согласны мы с отдельными решениями правительства или нет, мы заявляем поддержку антикризисной стратегии в целом и считаем, что в условиях такого испытания места для внутриполитической полемики не остается. Хотя очень жаль, что в рядах как «Грузинской мечты», так и «Национального движения» появились радикальные группы, которые по-прежнему продолжают основанную на ненависти и экстремизме риторику. Мы считаем, что благотворительность должна быть направлена на помощь тем людям, которым она действительно нужна, а не назло кому-то, для рекламной или антирекламной кампании», — сказано в заявлении.

«Свободная Грузия» желает, чтобы перечисляемые ею суммы были направлены на оказание помощи жителям «оккупированных территорий» и находящимся в эмиграции гражданам Грузии.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе сообщил, что депутаты парламентского большинства, премьер-министр и министры правительства Грузии перечислят в фонд StopCov одну треть своих зарплат за три месяца. Затем аналогичные заявления сделали и представители местных властей. Отметим, что остальные оппозиционные партии до сих пор занимаются критикой действий правительства и выдвижением собственных многомиллиардных инициатив по преодолению кризиса после пандемии. Но реальных финансовых вложений в это дело так и не сделали. Это отношение оппозиции вызвало протест у представителей общественности, которые призвали правительство прекратить финансировать оппозиционные партии из госбюджета и направить эти деньги (несколько миллионов лари ежемесячно) на дело по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что на 5 апреля в Грузии фиксируется 170 инфицированных коронавирусом, 36 излечившихся граждан, один летальный случай. В карантине находятся 5067 человек, а в стационарах — 330 пациентов.