Москва, , 10:55 — REGNUM В России проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в российских субъектах обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, разработанные научным центром «Вектор».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ежедневно в России проводится от 34 до 37 тыс. медицинских тестов на выявление коронавирусной инфекции.

По состоянию на 4 апреля в России зарегистрирован 4 731 случай заражения коронавирусом, 333 человека выздоровело, 43 — умерло.

Читайте также: Коронавирус: российские реалии — все новости