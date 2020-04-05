Тбилиси, , 10:55 — REGNUM

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 14 новых случаев коронавируса, и общее число инфицированных на 11:00 часов 5 апреля достигло 170 человек. Информация размещена на официальном правительственном сайте https://stopcov.ge/#footer

Из больниц за минувшие сутки выписались 8 вылечившихся от коронавируса пациентов, и общее число выздоровевших составило 36 человек.

Умершим в результате различных осложнений на фоне коронавируса объявлен один человек — 79-летняя жительница одного из сел Болнисского муниципалитета, которую отнесли к уже известному «марнеульскому кластеру» и которая помимо контактов с первой инфицированной в Марнеули женщиной контактировала также с приехавшими из Азербайджана и России лицами.

В зонах карантина на данный момент находятся 5067 человек, а в стационарах — 330 пациентов.