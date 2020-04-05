Лондон, , 10:53 — REGNUM Слухи о влиянии вышек мобильной связи стандарта 5G на распространение коронавирусной инфекции не имеют никаких оснований и являются полным вздором, заявил экс-министр юстиции Великобритании Майкл Гоув. Об этом сообщает Reuters.

В первые дни апреля в Бирмингеме, Ливерпуле, Меллинге и Мерсисайде были подожжены несколько вышек сотовой связи. Предполагается, что эти поджоги могут быть связаны со слухами о влиянии вышек 5G на коронавирусную инфекцию, распространяемые в Великобритании.

«Это просто вздор, к тому же и опасный вздор», — прокомментировал эти слухи бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув.

Глава Национальной службы здравоохранения Англии Стивен Поуис добавил, что подобные идеи не имеют никаких научных обоснований и могут помешать быстрому реагированию на экстренные ситуации.

«Эта история про 5G — полная ерунда, худшая из фальшивых новостей. Реальность такова, что сети мобильной связи абсолютно необходимы нам всем… Эти сети используются нашими службами экстренной помощи и здравоохранения. Меня возмущает, что некоторые люди разрушают инфраструктуру, которая нужна для реагирования на эту чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения», — подчеркнул Поуис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта Совфед РФ одобрил закон, ужесточающий наказание за распространение заведомо недостоверной информации о коронавирусе.