Сеул, , 11:03 — REGNUM В течение последних тринадцати дней в армии Южной Корее не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По состоянию на 10:00 5 апреля в армии Южной Кореи зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19.

Из них двадцать один случай — представители сухопутных войск, четырнадцать случаев — представители военно-воздушных сил, один случай — представитель военно-морских сил, два случая — морские пехотинцы и один случай — представитель министерства обороны.

Общее число выписанных из больницы увеличилось до 32 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 81 новый случай заражения коронавирусом нового типа. Общее количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 10 237.

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