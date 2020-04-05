Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM Поставку воды в волонтерские центры и на гуманитарные склады для доставки пожилым людям и малообеспеченным жителям, находящимся в самоизоляции из-за мер, принятых с целью борьбы с распространением коронавируса, осуществляет ИДС «Боржоми».

По словам представителя волонтерского штаба в Санкт-Петербурге, компания предоставляет 20 тонн бутилированной воды «Святой источник» на склады в Москве, Северной столице и в Новосибирске. Волонтеры будут развозить воду ветеранам, инвалидам и нуждающимся в помощи малообеспеченным гражданам вместе с продуктами и медикаментами.

Напомним, к волонтерскому движению взаимопомощи в период самоизоляции присоединились десятки тысяч молодых людей. Волонтерские штабы действуют во всех 85 регионах России.