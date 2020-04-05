Кишинёв, , 11:38 — REGNUM О возвращении в Кишинев из Объединенных Арабских Эмиратов более 60 граждан Молдавии сообщается 4 апреля в пресс-службах посольства Молдавии в ОАЭ и посольства Румынии в Молдавии.

Рейс «Дубай-Кишинев-Бухарест» для эвакуации граждан Молдавии и Румынии был организован посольством Молдавии в Абу-Даби, а также генеральным консульством Румынии в Дубае при поддержке внешнеполитических ведомств двух государств.

Данным рейсом из ОАЭ были эвакуированы граждане Румынии, а также молдавские туристы, сезонные работники и граждане Молдавии, оказавшиеся в сложных ситуациях и не имеющих реальной возможности остаться в стране.

После возвращения в Молдавию, граждане республики пройдут обязательный медицинский контроль и будут находиться дома на самоизоляции 14 дней.

По информации дипломатического представительства Молдавии, в республику вернулись 72 гражданина Молдавии, а по информации посольства Румынии в Молдавии, домой вернулись 64 гражданина Молдавии.

В посольстве Румынии в Кишиневе также уточнили, что рейс совершала румынская авиакомпания.

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ИА REGNUM напоминает, согласно последним данным в Молдавии зафиксировано 752 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.