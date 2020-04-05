Токио, , 11:15 — REGNUM Square Enix решила не выпускать Final Fantasy VII Remake раньше запланированной даты — 10 апреля 2020 года. Об этом сообщалось 4 апреля на сайте компании.

Разработчики отметили, что официальный релиз всё ещё запланирован на 10 апреля, и компания планирует придерживаться этой даты. По их словам, ранний «цифровой релиз» может привести к многочисленным техническим неполадкам.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Square Enix пришлось отправить физические копии Final Fantasy VII Remake в магазины раньше запланированной даты релиза. Компания пошла на эти меры, чтобы избежать проблем с логистикой в период пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ubisoft прекратит выпускать дополнения для игры Rocksmith