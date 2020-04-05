Сан-Франциско, США, 5 апреля 2020, 11:00 — REGNUM Разработчики «симулятора игры на гитаре» Rocksmith перестанут выпускать новые дополнения для своего проекта. Об этом сообщалось 4 апреля на официальном сайте Ubisoft.
Сейчас команда разработчиков работает над новым проектом. Сообщается, что Rocksmith продолжит получать запланированные онлайн-обновления.
Напомним, релиз Rocksmith состоялся в 2011 году. В этой игре пользователям необходимо подключать настоящую электрогитару к компьютеру.
Читайте ранее в этом сюжете: Релиз Legends of Runeterra состоится 30 апреля