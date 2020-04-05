Москва, , 10:39 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, сообщается 5 апреля на справочном сайте Worldometers.

По состоянию на 5 апреля зарегистрировано 64 754 смертельных случая, выздоровели 246 803 человека. Первое место по числу заражений занимает США — 311 тыс. случаев, в Испании — 126 тыс., Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

Россия в этом списке занимает 15-е место. В первую десятку также входят Франция, Китай, Иран, Великобритания, Индия и Швейцария.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля в России выявлено 4731 случай заражения коронавирусом, выздоровели — 333 человека, скончались 43 человека.

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