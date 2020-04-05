Уфа, , 10:39 — REGNUM «Горячую линию» для жителей Башкирии, собиравшихся вылететь на заграничные курорты или уже находящихся за границей и не имеющих возможности вылететь домой из-за закрытия авиасообщений, организовал финалист конкурса «Мастера гостеприимства», житель Уфы Ильдар Биккузин совместно с республиканским Госкомитетом по туризму и Баштурсоюзом.

По словам Биккузина, по вопросам аннуляций и перебронирования туристических пакетов из-за закрытия туристических направлений проконсультировано более 1,5 тыс. жителей Башкирии.

Биккузин рассказал и про обращения на горячую линию от граждан, оказавшихся заблокированными за границей. Среди них были жители Башкирии, изолированные в Перу в высокогорном городе Мачу-Пикчу, группа энтузиастов, обучающихся в Индии йоге, туристы, самостоятельно «зимующие» в странах Азии — Таиланде, Индонезии и Филиппинах.

Также в колл-ценрт много обращений поступает от студентов, проходящих обучение заграницей. Всем им оказаны консультации.