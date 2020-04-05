Лос-Анджелес, США, , 10:45 — REGNUM Riot Games назвала дату релиза многопользовательской карточной игры Legends of Runeterra. Она выйдет 30 апреля 2020 года, сообщалось 4 апреля в ролике на YouTube-канале проекта.

Игра будет доступна на PC и мобильных устройствах. Уже сейчас все желающие могут принять участие в бета-тестировании.

Напомним, Legends of Runeterra — это коллекционная карточная игра по мотивам League of Legends, другого популярного проекта от Riot Games. Сообщается, что в релизной версии геймеров ожидают более 400 карт.

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