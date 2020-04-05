Красноярск, , 10:27 — REGNUM Знаки о запрете въезда в Красноярск демонтировали власти Красноярского края, заявил журналистам 5 апреля пресс-секретарь главы региона Максим Кудрявцев.

По его словам, ответственные за установку дорожных знаков не правильно поняли указ губернатора о введении режима самоизоляции. Кудрявцев сказал, что водителям следовало напомнить об ограничениях. В частности, водители могут въезжать для исполнения служебных обязанностей, а также за медпомощью и в экстренных случаях.

«Формулировки на знаках не соответствовали указам губернатора, поэтому были сразу же демонтированы», — пояснил пресс-секретарь главы региона.

Отметим, в социальных сетях были опубликованы фотографии знаков с надписью «Въезд в Красноярск закрыт. Карантин». Для удобства прилагалась схема объезда города.

Читайте также: Общественники Красноярска призвали Путина ввести режим ЧС