Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Ролевая инди-игра Regions of Ruin будет бесплатно доступна в Steam до 7 апреля 2020 года. Об этом сообщалось 4 апреля на странице проекта в сервисе.

По словам разработчиков, бесплатный доступ к Regions of Ruin позволит игрокам разнообразить свой досуг в период карантина. Напомним, в этой ролевой игре геймеры могут путешествовать по открытому миру и строить поселения.

Оригинальный релиз Regions of Ruin состоялся в 2018 году. Разработкой игры занималась независимая студия Vox Games.

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