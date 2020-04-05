Найроби, , 10:28 — REGNUM Власти Кении арестовали высокопоставленного правительственного чиновника за отказ соблюдать режим самоизоляции после возвращения в страну из Германии, где уже были выявлены тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом передает местная газета Daily Nation.

По информации журналистов издания, Гидеон Сабури, заместитель губернатора прибрежного округа Килифи, у которого впоследствии было подтверждено заболевание COVID-19, должен был соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Сейчас Сабури полностью выздоровел, отмечают репортеры.

Более 100 человек были помещены в карантин после того, как у Сабури был выявлен коронавирус. Ожидается, что он будет привлечен к ответственности за представление опасности для жизни окружающих.

«Я сожалею о вреде, который я причинил», — сказал Сабури в интервью Daily Nation.

Между тем, в министерстве здравоохранения Кении сообщили о 12 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 122.