Новый Орлеан, США, , 10:25 — REGNUM Мэр города Новый Орлеан в американском штате Луизиана Латоя Кантрелл заявила о том, что морги больше не могут принимать тела скончавшихся от коронавируса, заявление было сделано 5 апреля на официальной странице градоначальника в Twitter.

«Морги больше не могут принимать и хранить тела, так как они переполнены. Мне пришлось запросить у федеральных властей дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к богу, но не обрел покоя», — отметила Кантрелл.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп назвал Луизиану в числе трех штатов наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в США коронавирусом заразились свыше 300 тыс. человек, около 8 тыс. человек скончались. В Новом Орлеане число зараженных приблизилось к 4 тыс. человек, 153 человека скончались.

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