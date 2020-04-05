Ирвайн, США, , 10:18 — REGNUM Геймер с ником Xirev стал первым человеком в мире, получившим все внутриигровые достижения World of Warcraft: Battle for Azeroth. Об этом 4 апреля сообщила «Игромания».

Процесс получения всех достижений занял у геймера около восьми лет реального времени — за это время он получил 3927 «ачивок». Сообщается, что Xirev не планирует останавливаться на достигнутом и хочет продолжить свой путь в предстоящем дополнении Shadowlands.

Напомним, Battle for Azeroth — это последнее дополнение для многопользовательской ролевой игры World of Warcraft. Его релиз состоялся в 2018 году.

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