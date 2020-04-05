Самара, , 10:18 — REGNUM Еще одного пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией выписали по выздоровлению в Самаре. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, этот пациент заразился от близкого родственника, который вернулся из-за границы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отмечается, что в настоящее время в Самарской области на лечении находятся восемь пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Всего выздоровело девять человек. На 11:00 часов 5 апреля новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано.

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