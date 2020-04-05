Москва, , 10:14 — REGNUM Товары первой необходимости решили продавать по ценам поставщиков крупные торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Магнит», сообщила пресс-служба продуктовой розничной компании Х5 Retail Group.

По словам представителя пресс-службы компании, торговую наценку решено не применять на период действия мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Полный перечень товаров, к которым перестанут применяться наценки, будет сформирован в ближайшее время.

Однако, по данным представителя пресс-службы, уже сейчас в сети магазинов торговых сетей, управляемых Х5 Retail Group, сняты ценовые надбавки на хлеб, молоко, макароны, тушенку, геркулес, масло, картофель и морковь.