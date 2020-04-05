Рязань, , 10:12 — REGNUM В Рязанской области на открывшуюся в связи с мировой эпидемией коронавируса «горячую линию» от пожилых и маломобильных граждан ежедневно поступает до 300 звонков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 5 апреля, координатор группы Анна Александрова, заявки принимают члены Содружества выпускников детских домов. Они рассказывают, как и где можно заказать продукты, оказывают юридическую помощь, помогают с дистанционной оплатой коммунальных услуг и объясняют о способах получения новых льгот, предоставленных государством в связи с эпидемией короновируса.

«Звонят люди старшего поколения и их родственники. Часто просят доставить продукты и лекарства. Поступившие заявки передают в соцслужбы, либо волонтерам, которые привозят продовольствие, медикаменты на дом», — поясняет волонтёр.

Работу общественников лёгкой не назовёшь. На звонки приходится отвечать с 9 утра до 9 вечера. Всего работают в три смены по 10 человек. Все они соблюдают меры безопасности, проводят дезинфекцию рабочих мест.

Как уже сообщало ИА, по состоянию на 4 апреля, в Рязанской области официально подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 12 человек.

Горячая линия открылась в рамках всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «Мы вместе».

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