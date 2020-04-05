Бишкек, , 10:10 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов опроверг информацию о том, что пациенты с коронавирусом не получали лечение. Об этом глава минздрава республики заявил на брифинге.

Он попросил выписанных пациентов не врать на тему лечения. Министр пояснил, что при заражении не всегда проявляются симптомы, но вирус остается в организме и несет опасность для окружающих.

«Думайте хорошенько, надо говорит правду! Особенно неприятно, когда верующие люди распространяют ложную информацию», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля в Киргизии выявлено 144 случая заражения коронавирусом, в том числе девять медицинских работников.

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