Минск, , 10:15 — REGNUM В Белоруссии по сообщению местных жителей подорожали лимон, имбирь и чеснок. Об этом сообщили 4 апреля в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

По данным министерства, рост цен на данные товары в разных торговых объектах составил от 30 до 70%. Также отмечается, что цены возросли и на бытовую технику, маски, антисептические средства, а также на курицу, муку, хлеб и детское питание.

В министерстве проведут анализ информации и документов, запрошенных у торговых сетей и импортеров и оценят обоснованность роста цен на подорожавшие товары согласно предоставленным данным.

В том случае, если выявится, что цены на товары были увеличены необоснованно, будут предприняты меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Белоруссии приняло постановление, согласно которому запрещен вывоз за пределы республики таких товаров, как гречиха, гречневая крупа, лук-севок, лук репчатый, а также чеснок.